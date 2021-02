Champions League : Flensburg zittert sich zum Sieg über Paris Saint-Germain

Flensburg Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich zum achten Sieg in der Gruppenphase der Champions League gezittert. Die Norddeutschen bezwangen das französische Starensemble von Paris Saint-Germain nach einer 19:10-Pausenführung hauchdünn mit 28:27.

Die Gastgeber, die schon das Hinspiel in Paris 29:28 gewonnen hatten, kamen zunächst stark in die Partie. In der 14. Minute erzielte der norwegische Rückraumspieler Magnus Röd das 9:3 für die SG. Vier Tage nach dem enttäuschenden 27:27 im Liga-Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe zeigte sich die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla sowohl in der Abwehr als auch im Angriff stark verbessert.