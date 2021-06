Handball-Bundesliga : Flensburg und Kiel dürfen Fans in die Hallen lassen

Flensburg und Kiel dürfen Fans in die Hallen lassen

Flensburg Die Handballer der SG Flensburg-Handwitt und des THW Kiel können ihre letzten beiden Saison-Heimspiele vor Fans austragen.

Die Flensburger dürfen gegen die Füchse Berlin am 17. Juni und den HBW Balingen-Weilstetten am 27. Juni vor bis zu 2300 Zuschauern spielen. Die Kieler können in ihre 10 285 Plätze bietende Arena gehen Frisch Auf Göppingen (17. Juni) und den TBV Lemgo Lippe (24. Juni) jeweils 2940 Besucher einlassen. Dafür haben das Land Schleswig-Holstein und zuständigen Gesundheitsbehörden im Rahmen eines Modellprojekts ihre Genehmigung gegeben.