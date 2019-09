Handball : Flensburg siegt zum Champions-League-Auftakt 25:24 in Celje

Flensburg siegt zum Champions-League-Auftakt 25:24 in Celje

Flensburg Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen Fehlstart in der Champions League verhindert. Der deutsche Meister setzte sich beim slowenischen Titelträger RK Celje mit 25:24 (13:12) durch.

Die Norddeutschen fanden gut in die Partie, führten in der 16. Spielminute mit 8:5. Dann aber verloren die Schützlinge von Coach Maik Machulla den Faden. Nach dem Seitenwechsel blieb die SG, die insgesamt fünf Zeitstrafen kassierte, fast fünf Minuten ohne Tor. Celje zog in dieser Phase bis auf 18:15 (40.) davon. Dank einer Energieleistung und der Treffer der beiden Norweger Magnus Röd und Göran Johannessen gab es aber das Flensburger Happy End. Zudem nutzten die Slowenen ihre letzte Chance nicht.