Bundesliga : Flensburg schlägt Ludwigshafen und bleibt Spitzenreiter

Ludwigshafen Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Tabellenführung in der Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Norddeutschen gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen mit 29:20 (15:11).

Die SG führt das Klassement mit 21:3 Punkten vor dem THW Kiel (20:2) an, der sich mit 34:27 (19:14) beim TVB Stuttgart durchsetzte.

Auf den Tag genau ein Jahr nach der 23:25-Niederlage bei den Eulen machten es die Flensburger deutlich besser. Nach acht Minuten hieß es bereits 5:1. Bis in die zweite Hälfte hinein hielten die Hausherren noch den Kontakt, dann enteilte die SG. Der 13-fache Torschütze Hampus Wanne traf in Minute 44 zum 23:13. Nach einem Foul an Magnus Rød sah Ludwigshafens Pascal Bührer die Rote Karte.