Handball : Flensburg mit Zittersieg in Minden - Kiel bleibt dran

Flensburg mit Zittersieg in Minden - Kiel bleibt dran

Flensburgs Trainer Maik Machulla coacht sein Team an der Seitenlinie. Foto: Axel Heimken/dpa

Frankfurt/Main Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat im Titelkampf der Handball-Bundesliga mit großer Mühe einen weiteren Rückschlag abgewendet.

Der Vizemeister kam bei GWD Minden zu einem hart erkämpften 29:28 (16:11)-Sieg und geht mit 32:4 Zählern in die Länderspielpause. „Wir hatten am Ende Glück, dass wir gewonnen haben. Ich bin froh über die zwei Punkte“, sagte SG-Trainer Maik Machulla am Sky-Mikrofon.