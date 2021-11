Handball-Nationalmannschaft : Extra-Lob von Gislason: Torhüter glänzen bei DHB-Neustart

Luxemburg Deutschland hatte noch nie ein Torwart-Problem, sagt Alfred Gislason. Der starke Auftritt des neuen Gespanns gegen Portugal erfreut den Handball-Bundestrainer und bestärkt ihn in seiner Ansicht.

„Ich freue mich sehr, dass die Zwei, die sich schon in der Bundesliga in den Vordergrund gespielt haben, eine sehr gute Leistung gebracht haben“, lobte Bundestrainer Alfred Gislason das neue Torhüter-Gespann. Das will den guten Eindruck im zweiten Länderspiel gegen die Portugiesen an diesem Sonntag (15.00 Uhr) in Düsseldorf bestätigen.