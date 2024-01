Handball-Europameisterschaft Ex-Weltmeister über Torhüter-Gespann: „Idealkonstellation“

„Andi Wolff beweist seit Jahren seine Qualität. Er ist die unangefochtene Nummer eins“, sagte Fritz über den 32 Jahre alten Schlussmann vom polnischen Topverein Industria Kielce. Späth sei mit 21 Jahren zwar noch jung, „hat aber schon mehrfach gezeigt, wozu er in der Lage ist. Und das im Verein und auch auf internationalem Parkett. So etwas habe ich bei so einem jungen Mann selten gesehen“, lobte Fritz den EM-Neuling vom Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. „Beide kennen ihre Rolle. Es ist die perfekte Konstellation.“