Handball Ex-Weltmeister Klein über Knorr: „Hat alles drauf“

„Er selbst macht sich viel Druck und er hat eine extreme Erwartungshaltung an sich selbst und sein Spiel. Seine Denke führt mitunter dazu, dass er zu selbstkritisch ist“, befand der 40 Jahre alte Klein, der 2007 Weltmeister im eigenen Land geworden war. „Juri kann auf so viele Werkzeuge zurückgreifen. Ich wünsche ihm, dass er diese Werkzeuge in der richtigen Phase des Spiels einsetzen kann.“