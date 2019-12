Niederlage gegen Serbien : „Es hat nichts geklappt“: Dämpfer für Handballerinnen bei WM

Kumamoto Die deutschen Handballerinnen verpassen durch das 28:29 gegen Serbien vorerst ihr Mindestziel bei der WM in Japan. Trotzdem gibt es weiter die Chance auf Olympia - und es ist sogar noch mehr möglich.

Die deutschen Handballerinnen haben durch einen Last-Minute-K.o. gegen Serbien ihr Mindestziel bei der Weltmeisterschaft in Japan vorerst verpasst.

Nach der 28:29 (17:19)-Niederlage im zweiten Hauptrundenspiel verließen sie mit enttäuschten Gesichtern die Halle in Kumamoto, das angepeilte Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier ist damit noch nicht perfekt. In einer dramatischen Partie hatten die Serbinnen sich erst mit einem Siebenmeter kurz vor dem Ende den Sieg gesichert. „Wenn du einen Siebenmeter in den letzten fünf Sekunden kassierst, ist das natürlich bitter“, sagte Bundestrainer Henk Groener.