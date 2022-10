Handball-Bundesliga : Erster Dämpfer im Titelkampf: THW Kiel verliert in Berlin

Erster Dämpfer im Titelkampf: THW Kiel verliert in Berlin

Berlin Der THW Kiel kassiert im Topspiel in Berlin die erste Saison-Niederlage in der Handball-Bundesliga. Die Füchse bleiben neben Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen das einzige noch ungeschlagene Team.

Filip Jicha verschwand nach dem Debakel des THW Kiel bei den Füchsen Berlin mit fassungsloser Miene schnell in der Kabine. Den ausgelassenen Jubel des Hauptstadt-Clubs über den unerwartet klaren 34:26 (16:10)-Sieg im Topspiel der Handball-Bundesliga mochte der THW-Trainer nicht mit ansehen.

Kiels Szilagyi: „Müssen uns jetzt schütteln“

Während die Berliner als Tabellenzweiter mit 13:1 Punkten wie Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen (14:0) ungeschlagen bleiben, kassierte der Rekordmeister aus Kiel (12:2) am Sonntag einen ersten empfindlichen Dämpfer im Titelkampf. „Wir müssen uns jetzt schütteln“, bekannte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

„Zu solch einem Spiel gehören Emotionen. Wenn wir die nicht zeigen, können wir Topspiele nicht gewinnen“, übte THW-Kreisläufer Patrick Wiencek am Sky-Mikrofon Kritik am schwachen Auftritt des Titelfavoriten und forderte: „Jeder muss an sich arbeiten und die Fehler abstellen.“