Handball Ersatz für gesperrten Portner: SCM holt Torhüter Aggefors

„Für uns ist es ein glücklicher Umstand, in dieser schwierigen Phase und in so kurzer Zeit einen namhaften Keeper wie Mikael verpflichten zu können, der zudem für alle Wettbewerbe spielberechtigt ist. Wir hoffen nun, dass wir ihn schnellstmöglich integrieren können und er uns schon am Wochenende helfen kann, Sergey (Hernandez) zu unterstützen“, äußerte Trainer Bennet Wiegert in einer Vereinsmitteilung.