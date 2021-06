Handball-Bundesliga : Erneuter Rückschlag für Kiel: Meisterschale in Gefahr

Erneuter Rückschlag für Kiel: Meisterschale in Gefahr

Kiels Steffen Weinhold zog sich bei der THW-Pleite in Magdeburg zusätzlich noch eine Kopfverletzung zu. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Kiel Jetzt muss die Konkurrenz dem Rekordchampion helfen: Nach dem 33:34 beim SC Magdeburg hat der THW die 22. deutsche Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand. Wird es eine titellose Saison?

Nur fünf Tage nach der geradezu sensationellen Pleite im Halbfinale des DHB-Pokals gegen den späteren Sieger TBV Lemgo-Lippe scheint dem Titelhamster die nächste Trophäe abhandenzukommen. Die 33:34-Niederlage beim SC Magdeburg am Dienstagabend könnte sich im Meisterschaftszweikampf mit dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt als entscheidende Schlappe erweisen. Fünf Spieltage vor Saisonabschluss liegen wieder die Flensburger vor den Kielern.

Unabhängig vom Saisonausgang rät Szilagyi zu Sachlichkeit: „Es gibt zwei wichtige Grundsätze: Nie völlig durchdrehen im Erfolgsfall und nie alles in die Tonne treten bei Misserfolg.“ Verpasst der THW die Meisterschale, steht der Bundesliga-Krösus in dieser Saison blank da. „Stimmt nicht“, protestiert Szilagyi. „Dann wären wir nicht titellos. Wir haben erst im Dezember die Champions League gewonnen, diesen großen Titel nach sechs Jahren endlich wieder nach Deutschland geholt, auch wenn er wegen der Corona-Verlegung der vergangenen Saison zugerechnet wird. Aber die großartige Leistung haben wir in dieser Saison erbracht.“