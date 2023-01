Nach Zusammenprall : Entwarnung: Routinier Häfner kann bei Handball-WM spielen

Kai Häfner war mit seinem Gegenspieler zusammengeprallt. Foto: Axel Heimken/dpa

Hannover Aufatmen bei den deutschen Handballern: Rückraumspieler Kai Häfner hat sich im Länderspiel gegen Island keine schwere Verletzung am Knie zugezogen. Er steht der DHB-Auswahl bei der am Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden zur Verfügung.

Der 33-Jährige vom Bundesligisten MT Melsungen war beim 33:31-Sieg in Hannover nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler vorzeitig ausgeschieden. Nach einer schnellen und effektiven Behandlung durch die medizinische Abteilung soll der Routinier in Kürze wieder voll einsatzfähig sein, teilte der DHB am Montag mit.

© dpa-infocom, dpa:230109-99-154462/2

(dpa)