Handball-Bundesliga : Emotionale Magdeburger Meisterparty - Lindberg Top-Torjäger

Magdeburg Der SC Magdeburg beendet die Meistersaison standesgemäß mit einem Sieg. Danach wird ausgiebig gefeiert. Grund zum Jubel hat auch Hans Lindberg. Der Oldie krönt sich zum Torschützenkönig.

Mit einem 37:34 (20:19) gegen die Rhein-Neckar Löwen beendete das Team von Bennet Wiegert, der als „Trainer der Saison“ ausgezeichnet wurde, eine überragende Saison und nahm als Lohn aus den Händen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zum zweiten Mal nach 2001 die Meisterschale in Empfang. „Wir haben uns alle auf diesen Tag gefreut. Jeder soll das genießen“, sagte Wiegert.

Mit 64:4 Punkten beendete Magdeburg die Spielzeit 2021/22 als souveräner Titelträger vor Rekordmeister THW Kiel (58:10), der wie der Meister in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Nach der Jubel-Zeremonie auf dem Parkett ging es für Champions zur großen Meistersause mit rund 20.000 Fans zum Rathaus in der Innenstadt. „Wenn ich diese ausgelassene Freude sehe, hat sich alles gelohnt. Ich freue mich unheimlich für die Mannschaft und bin stolz, Trainer dieser Truppe zu sein“, sagte Wiegert.