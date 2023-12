Handball-EM EM-Nominierung und Werbeoffensive: DHB-Team im Stress

Egal, wer es am Ende zur EM schafft: Schon jetzt darf sich die DHB-Auswahl auf eine lautstarke Unterstützung der Fans freuen. Das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz am 10. Januar in der Arena des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf steigt vor der Weltrekord-Kulisse von mehr als 50.000 Zuschauern. Die Hallen in den weiteren deutschen Spielorten Berlin und Köln werden ebenfalls voll sein.