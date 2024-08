Handball-Bundesliga Eisenacher Grgic hat Olympia-Finale „schnell verdaut“

Doch Grgic hat auch dank des Wartburg-Cups, in dem am Samstagabend das Duell mit Meister SC Magdeburg ansteht, den Fokus schnell wieder auf das Wesentliche gelegt: „Ich muss mich ja schnellstens in die neue Mannschaft einfügen. Aber das wird nicht lange dauern. Danach stehen allerdings wieder elf harte Monate an.“