Deutscher Handballbund : Ein Mann, drei Jobs: Bundestrainer Gaugisch mit hohen Zielen

Hennef Als neuer Bundestrainer will Markus Gaugisch die deutschen Handballerinnen zurück in die Weltspitze führen. Bei seiner Vorstellung macht er einen sehr zufriedenen Eindruck.

Mit den DHB-Frauen zurück in die Weltspitze

Erst am 14. April gab der Deutsche Handballbund (DHB) seine Anstellung bekannt, am Montag darauf leitete Gaugisch in Hennef die erste Trainingseinheit. Und am 20. April Donnerstag (19.30 Uhr) geht es für den Familienvater, der am Mittwoch 48 Jahre alt wird, gleich um alles: mit einem Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen Außenseiter Griechenland will sich die DHB-Auswahl ihr Ticket für die Europameisterschaft sichern. Das Turnier im November in Nordmazedonien, Slowenien und Montenegro soll dann zu Gaugischs erster Bewährungsprobe werden. Doch der gebürtige Göppinger denkt schon weiter.