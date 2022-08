Handball-Supercup : Duell um ersten Saisontitel: Kiel fordert Meister Magdeburg

Düsseldorf Kurz vor dem Bundesliga-Start wird der Supercup für Kiel und Magdeburg zur Standortbestimmung. Die Vorfreude auf die neue Saison wird bei den Vereinen durch die Energiekrise etwas getrübt.

Pokalsieger THW Kiel gegen Meister SC Magdeburg - der prestigeträchtige Supercup bildet die Ouvertüre zum erwarteten Titelduell der beiden Topclubs in der Handball-Bundesliga.

Mit einem Sieg am Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) in Düsseldorf will der Rekordmeister aus Kiel die Jagd auf den aktuellen Champion einläuten. „In Düsseldorf beginnt der zehnmonatige Showdown, die Karten sind neu gemischt. Mann muss auf eine Welle kommen, um erfolgreich zu sein. Mit einer guten Leistung können wir damit beginnen“, sagte THW-Trainer Filip Jicha vor dem Duell um den ersten Saison-Titel.