Handball-EM Duell mit Kiel-Kumpel Duvnjak war für Bilyk Extra-Motivation

Dank des Zählers gegen Kroatien und des Auftakterfolgs gegen Rumänien (31:24) können sich die Österreicher im Duell mit Spanien am Dienstag aus eigener Kraft für die Hauptrunde qualifizieren. „Bevor wir hierhergefahren sind, war die Hauptrunde unser Ziel“, sagte Bilyk. „Jetzt haben wir einen wichtigen Punkt geholt und eine große Mannschaft geärgert. Das wollen wir wiederholen. An Selbstbewusstsein mangelt es in dieser Mannschaft nicht.“