Handball Drux-Verletzung schockt DHB-Team vor Spanien-Spiel

Ungeachtet des Ausfalls von Rückraumspieler Drux, der sich ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne riss und monatelang fehlen wird, richtete Gislason bereits direkt nach dem Abpfiff in der Kabine einen eindringlichen Appell an seine Schützlinge. „Es wird vorerst unser letztes Spiel sein, dazu noch zu Hause gegen Spanien. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich eine ganz andere Mannschaft erwarte, die nicht so drucklos im Rückraum agiert, wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben“, berichtete der 63 Jahre alte Isländer vor dem Rückflug.