Handball-Bundesliga : Dreikampf an der Tabellenspitze der HBL

Hamburg Titelverteidiger Magdeburg, Rekordchampion Kiel und die Rhein-Neckar Löwen feiern den fünften Sieg im fünften Spiel. Flensburg verliert den Anschluss. In Stuttgart gibt es die erste Trainerentlassung.

Löwen siegen knapp gegen Flensburg

Die dritte Mannschaft mit fünf Siegen aus fünf Spielen sind die Rhein-Neckar Löwen, die am Samstag in einer spannenden und hochklassigen Partie einen 28:27 (14:13)-Heimsieg über die SG Flensburg-Handewitt feierten. „Wie sind sehr, sehr glücklich, dass wir das enge Spiel gewinnen konnten“, sagte Löwen-Trainer Sebastian Hinze: „Es war ein umkämpftes Spiel, das in beide Richtungen gehen kann in der zweiten Halbzeit.“