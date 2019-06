Handball-Bundesliga : Dramatik pur: THW Kiel hofft auf weiche Knie der Flensburger

Kiel Im Duell um die deutsche Handball-Meisterschaft hofft Rekordmeister THW Kiel auf das große Zittern beim Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt.

Die Flensburger müssen am letzten Saisonspieltag beim ehrgeizigen Siebten Bergischen HC antreten, die Kieler haben zur gleichen Zeit (alle Spiele am Sonntag 15.00 Uhr/Sky) den Zwölften TSV Hannover-Burgdorf zu Gast.

Die Flensburger lassen Sticheleien der Konkurrenten erst gar nicht an sich ran. „Wir sollten nicht so viel über die Situation nachdenken“, rät Flensburgs rechter Rückraumschütze Magnus Röd. Geschäftsführer Dierk Schmäschke gibt zu: „Man ist schon angespannt. Das lässt sich nicht vermeiden. Wichtig ist, dass die Mannschaft ruhig bleibt - und diesen Eindruck habe ich.“ Den Unkenrufen zum Trotz verspricht Schmäschke: „Jetzt machen wir den letzten Schritt.“

Wie die Sache auch ausgeht: Holen die Kieler mit ihrem scheidenden Trainer Alfred Gislason nach dem Gewinn von DHB- und EHF-Cup nicht auch noch die dritte Trophäe in dieser Saison, so winkt ihnen zumindest ein Trost: der inoffizielle Titel „Bester Zweiter in der Geschichte der Bundesliga“. Denn einen Vize mit lediglich sechs Minuspunkten gab es bisher nicht. Der HSV Hamburg hatte 2010 mit sieben Miesen die Meisterschale verpasst.