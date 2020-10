EM-Qualifikation : Dissinger und Lemke kehren in Handball-Nationalteam zurück

Stuttgart Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wird sein Länderspieldebüt mit den früheren Europameistern Christian Dissinger (Vardar Skopje) und Finn Lemke (MT Melsungen) bestreiten.

Die beiden Rückraumspieler kehren für die EM-Qualifikationsspiele am 5. November in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina sowie am 8. November in Tallinn gegen Estland ins Nationalteam zurück, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte.