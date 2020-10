Handball-Bundesliga : DHfK Leipzig trotz Remis gegen Göppingen weiter vorn

Hamburg Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben die erste Saisonniederlage kassiert.

Göppingen fand in Leipzig schnell in die Partie, lag mit 8:3 (18.) und 12:7 (27.) in Führung. Dann aber leistete sich die Mannschaft von Frisch-Auf-Coach Hartmut Mayerhoffer schon vor der Pause eine Schwächeperiode. Mit dem dritten Treffer in Serie verkürzten die Leipziger kurz nach dem Seitenwechsel auf 10:12. Beim 20:21 (50.) war der Anschluss wieder hergestellt. Göppingen überstand aber auch diese Phase und feierte einen verdienten Sieg.