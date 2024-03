Handball DHB verlängert mit Bundestrainern Gislason und Gaugisch

Gislason hatte im Frühjahr 2020 das Bundestrainer-Amt beim DHB übernommen. Nie schnitt der Isländer mit der deutschen Auswahl besser ab als mit dem vierten Platz bei der Heim-EM in diesem Jahr. Auch wenn die erhoffte Medaille ausblieb und die reinen EM-Ergebnisse eher enttäuschten, unterstrich die junge Mannschaft mit starken Phasen wie gegen Top-Nation Dänemark, welches Talent in ihr schlummert. „Das Team besitzt ein enormes Potenzial, um in den nächsten Turnieren extreme Fortschritte zu machen“, befand Gislason.