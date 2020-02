Handball-Bundestrainer : DHB trennt sich von Prokop - Gislason übernimmt

Berlin Nun also doch! Handball-Bundestrainer Christian Prokop ist seinen Posten los. Der 41-Jährige war nie unumstritten. Doch der Zeitpunkt der Entscheidung des Deutschen Handballbundes überrascht. Nachfolger wird ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Erste Aufgabe des 60-Jährigen ist es, die Mannschaft auf das Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele in Tokio im April in Berlin vorzubereiten. Sein Vertrag läuft bis nach der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei. Erstmals wird Gislason die DHB-Auswahl im Länderspiel am 13. März gegen die Niederlande betreuen.