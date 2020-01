Handball-EM : DHB-Teamarzt über Kopftreffer: „Ernstzunehmendes Problem“

Trondheim Die Kopftreffer beim EM-Auftaktspiel der deutschen Handballer sollten nach Ansicht von DHB-Teamarzt Kurt Steuer nicht unterschätzt werden.

Beim 34:23-Auftaktsieg gegen die Niederlande hatte Kapitän Uwe Gensheimer den niederländischen Keeper Bart Ravensbergen per Siebenmeter am Kopf erwischt, zum anderen war ZDF-Moderator Yorck Polus beim Aufwärmen der deutschen Mannschaft vom Ball getroffen worden.

„Grundsätzlich mache ich mir um den Journalisten sowie auch um den Torhüter keine Sorgen - wenn man das ernst nimmt und beide auch entsprechend gecheckt wurden“, sagte Steuer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Denn Schädel-Hirn-Traumata sind ein ernstzunehmendes Problem, was nicht neu ist, das in den letzten zwei Jahren aber zumindest etwas mehr in die Öffentlichkeit geraten ist.“