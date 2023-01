Handball-Weltmeisterschaft : DHB-Team vor WM mit Elan und ohne Angst vor Corona

Hannover Deutschlands Handballer freuen sich auf den doppelten WM-Härtetest gegen Island und eine Weltmeisterschaft, bei der Corona keine Hauptrolle spielen soll.

„Es ist das erste Mal, dass ich gegen Island spiele. Für mich ist das etwas Besonderes“, sagte der Bundestrainer der deutschen Handballer vor dem doppelten WM-Härtetest gegen den EM-Sechsten am Samstag in Bremen und Sonntag in Hannover.