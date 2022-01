Handball : DHB-Team trotzt Corona - Sorgen vor EM wachsen

Großwallstadt Die deutschen Handballer wollen sich in zwei Länderspielen gegen die Schweiz und Frankreich den letzten Schliff für die EM holen. Das oberste Ziel lautet jedoch: gesund bleiben.

„Natürlich verfolgt man die täglichen Nachrichten über die Infizierten bei anderen Mannschaften. Es bereitet schon Sorgen, was in vielen Ländern passiert“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason vor den beiden Länderspielen am Freitag (16.00 Uhr/ARD) in Mannheim und Sonntag (19.05 Uhr/Sport1) in Wetzlar. „Das spornt uns extrem an, selbst aufzupassen, dass wir alle negativ bleiben.“