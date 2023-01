Handball-WM : DHB-Team startet mit Gala gegen Argentinien in WM-Hauptrunde

Kattowitz Deutschlands Handballer setzen ihre Erfolgsserie bei der WM ungebremst fort. Im ersten Hauptrundenspiel deklassiert die DHB-Auswahl Argentinien. Jetzt wartet jedoch ein ganz anderes Kaliber.

Und egal in welches Gesicht der deutschen Handballer man nach der 39:19 (24:11)-Gala gegen Argentinien schaute: fast jeder hatte im polnischen Kattowitz ein breites Lächeln im Gesicht. Dank des deutlichen Siegs ist die DHB-Auswahl nicht nur erfolgreich in die heiße Phase der Weltmeisterschaft gestartet, sie hat auch einen weiteren Schritt Richtung Viertelfinale gemacht.

Gislason „extrem zufrieden“

„Heute müssen wir alle sehr zufrieden sein. Damit haben wir auch nicht gerechnet, dass es so deutlich wird“, sagte Nationalspieler Juri Knorr: „An einem Tag wie heute macht es richtig Spaß, Handball zu spielen.“ Gislason zeigte sich nach der Begegnung „extrem zufrieden“ und ergänzte: „Das war eine unglaublich konzentrierte Leistung der Mannschaft. Wir haben den Argentiniern früh komplett den Mut genommen. Was mich wahnsinnig freut, ist dieser wahnsinnige Mannschaftsgeist.“

Nur kurze Anlaufzeit

Der Trainer der Südamerikaner schlug schon vor der Pause mehrfach vor Fassungslosigkeit die Hände vors Gesicht. Egal was sein Team auch probierte, es konnte den deutschen Express nicht aufhalten. Selbst ihr international hochdekorierter Spielmacher Diego Simonet fand kaum in die Partie. Weil die deutsche Mannschaft ihn einfach nicht ließ.

Die Defensive um Kapitän und Abwehrchef Johannes Golla wehrte fast alles ab. Was an Würfen trotzdem durchkam, parierte Wolff. Und in der Offensive dirigierte wie schon so oft in diesem Turnier der erneut starke Juri Knorr.