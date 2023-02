Handball-Nationalmannschaft : DHB-Team mit 16 WM-Fahrern gegen Weltmeister Dänemark

Dortmund Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt auf Konstanz und hat für die beiden Länderspiele gegen Weltmeister Dänemark ausnahmslos WM-Fahrer in sein 16-köpfiges Aufgebot berufen.

Aus dem Kader, der bei den Titelkämpfen im Januar den fünften Platz erreicht hatte, wurden für die Partien am 9. März in Aalborg und 12. März in Hamburg lediglich Philipp Weber, Simon Ernst und Djibril M'Bengue nicht berücksichtigt.