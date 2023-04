Handball-Nationalmannschaft DHB-Team gegen Schweden und Spanien ohne Häfner

Der 33 Jahre alte Rückraumspieler vom Bundesligisten MT Melsungen fällt für die Partien am Donnerstag (18.35 Uhr/ARD Livestream) in Kristianstad und am Sonntag in Berlin aus, teilte Bundestrainer Alfred Gislason mit. Zuvor hatten bereits der erkrankte Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rückraumspieler Lukas Stutzke infolge einer Gehirnerschütterung passen müssen.