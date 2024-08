Deutscher Handballbund DHB-Sportvorstand Kromer: „Habe den Arsch hingehalten“

Der scheidende Sportvorstand Axel Kromer übt Kritik an der Kommunikation und den Entscheidungen des Deutschen Handballbundes. „Ich habe in den letzten Jahren - auf Deutsch gesagt - den Arsch hingehalten für Dinge, die im DHB passiert sind, jedoch nicht in meiner Verantwortung lagen. Jeden Angriff auf den DHB habe ich auch persönlich nach außen hin versucht abzuwehren“, sagte Kromer der Fachzeitschrift „Handballwoche“.