Debatte um Spielkalender DHB-Präsident warnt: Gefahr, dass Handball sich auffrisst

Das überwiegend quantitative Wachstum in den bestehenden Wettbewerben führe in einen zerstörerischen Verschleiß, meinte der 64-Jährige weiter. „Wir brauchen fundamentale Änderungen, und dazu müssen wir möglicherweise raus aus bestehenden Strukturen“, sagte der Funktionär und schlug vor: „Warum sollen wir also für den Vereinshandball nicht in einem europäischen Zusammenhang denken und ein länderübergreifendes Ligasystem entwickeln, das beispielsweise die Konkurrenz zwischen Champions League und Bundesliga auflöst?“