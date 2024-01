Handball DHB-Neuling Hanne empfiehlt sich für EM

„Sehr beruhigend, dass es von Anfang an so lief. Das wünscht man sich natürlich“, sagte der Rückraumspieler von der TSV Hannover-Burgdorf nach seinem gelungenen Einstand im National-Dress mit fünf Toren. „Natürlich bin ich da sehr stolz drauf und werde bestimmt gut schlafen.“ Seine Nervosität im Spiel sei geringer gewesen als gedacht. „Es war zwar alles neu für mich. Ich hatte das ja noch nicht so mit Nationalhymne und so. Aber ich habe mir da keinen Kopf gemacht“, berichtete das Handball-Talent abgeklärt.