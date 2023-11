Handball DHB-Keeper Wolff wieder schmerzfrei

In seiner Abwesenheit spielte sich U21-Weltmeister David Späth in den Fokus von Gislason. „David Späth war ordentlich heute. Er bringt sehr viel Stimmung rein. Aber wir wissen auch, was wir an Andi haben“, sagte Gislason. Späth hatte am Freitag sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben, am Sonntag stand er dann von Beginn an auf dem Feld.