Vor Handball-EM : DHB-Kapitän Golla: „Müssen unsere Meinung sagen“

Will auch während der Handball-EM bei gesellschaftspolitischen Themen seine Meinung äußern: DHB-Kapitän Johannes Golla. Foto: Daniel Karmann/dpa

Berlin Der neue Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla will während der EM auch bei gesellschaftspolitischen Themen wie etwa der umstrittenen Haltung des Präsidenten Viktor Orban zu Homosexualität aus dem Land des Co-Gastgebers Ungarn seine Meinung äußern.

„Ich werde als Kapitän alles dafür tun, dass bei uns jeder seine Meinung sagen darf. Was in Ungarn in der Politik passiert, kann ich nicht beeinflussen, aber auch nicht gutheißen“, sagte Golla der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Seine Sportart habe zwar ein kleineres Publikum als der Fußball, „aber auch wir Handballer müssen da, wo es geht, unsere Meinung sagen und auch Zeichen setzen“, sagte Golla.