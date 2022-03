Vor Vertragsverlängerung : DHB: Groener soll Frauen-Handball-Bundestrainer bleiben

Düsseldorf Henk Groener soll auch künftig Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen bleiben.

Momentan gelte der volle Fokus den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande. Die DHB-Frauen empfangen den Weltmeister von 2019 an diesem Donnerstag (18.30 Uhr/Sport1) in Krefeld und müssen am Samstag zum Rückspiel in Amsterdam antreten. „Die Mädels sind Feuer und Flamme“, berichtete Kromer.