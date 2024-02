Handball DHB-Frauen ohne Smits und Berger gegen Slowakei

Gespielt wird am 29. Februar (18.00 Uhr) im slowakischen Sala sowie am 3. März (18.15 Uhr) in Düsseldorf. Die DHB-Auswahl führt die Vorrundengruppe 2 nach dem 31:24-Auftaktsieg gegen die Ukraine an. Die EM wird vom 28. November bis 15. Dezember in der Schweiz, Österreich und Ungarn gespielt.