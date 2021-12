Handball : DHB-Frauen nach Sieg gegen Slowakei in der WM-Hauptrunde

DHB-Frauen nach Sieg gegen Slowakei in der WM-Hauptrunde

Llíria Deutschlands Handballerinnen stehen bei der WM bereits in der Hauptrunde. Gegen die Slowakei zeigt die DHB-Auswahl erneut eine starke Leistung. Das macht Hoffnung für den weiteren Turnierverlauf.

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht klatschte Bundestrainer Henk Groener die jubelnden deutschen Handballerinnen nach dem vorzeitigen Einzug in die WM-Hauptrunde ab.

Mit dem überzeugenden 36:22 (17:12) gegen die Slowakei erreichte die DHB-Auswahl bei der Endrunde in Spanien im Express-Tempo das erste Etappenziel. „Die Mannschaft hat 60 Minuten lang Gas gegeben. Zwei Spiele, zwei Siege - da kann man zufrieden sein“, sagte Groener. „Es hat viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Aber wir müssen aufpassen, dass die Freude nicht zu groß wird.“

Nach dem lockeren Erfolg vor etwa 550 Zuschauern in Llíria verfügt das deutsche Team in der Gruppe E nun über 4:0 Punkte. Im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn am kommenden Montag geht es neben dem Gruppensieg vor allem um eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf, da das Ergebnis mitgenommen wird.