Handball-WM : DHB-Frauen mit Pflichtsieg weiter auf Kurs Viertelfinale

Granollers Problemloser Pflichtsieg zum Hauptrundenauftakt: Deutschlands Handball-Frauen sind bei der Weltmeisterschaft mit einem souveränen 29:18 (15:7) gegen die Republik Kongo in die zweite Turnierphase gestartet und steuern damit weiter ungeschlagen auf Kurs Viertelfinale.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener weist in der Gruppe III mit 6:0 Punkten eine makellose Bilanz auf und geht mit viel Rückenwind in die entscheidenden Partien gegen Südkorea und Dänemark.

Vor 550 Zuschauern in Granollers waren Johanna Stockschläder mit sechs Toren sowie Alina Grijseels und Amelie Berger (je 5) beste Werferinnen für die DHB-Auswahl, die ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht wurde - auch wenn in der Startphase noch die nötige Konzentration im Abschluss fehlte. Die ersten drei Würfe saßen allesamt nicht. Erst nach 3:45 Minuten gelang das erste Tor.