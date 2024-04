Handball DHB-Frauen kämpfen um Olympia: Ohne Prämie, mit Gänsehaut

Offen ist weiterhin der Einsatz von Co-Kapitänin Alina Grijseels. Die Spielmacherin hatte sich im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine in der vergangenen Woche am linken Sprunggelenk verletzt. „Wir können das jetzt noch nicht absehen, ob das reicht. Wir bereiten uns in alle Richtungen vor und haben auch Ideen für ein Spiel ohne Alina“, berichtete Gaugisch am Dienstag.