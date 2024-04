Handball DHB-Frauen auf Olympia-Kurs - Coach: „Alle unter Druck“

In der Schlussphase zog das deutsche Team noch einmal an und Tor um Tor davon. Filter war zwischen den Pfosten weiter ein starker Rückhalt, und vorn wurden die Angriffe zumeist konzentriert abgeschlossen. Der Erfolg im Duell mit den Sloweninnen geriet nicht mehr in Gefahr. Von einem gelungenen Auftakt sprach der Bundestrainer. Und Smits, die sechs Tore zum Sieg beisteuerte, stellte erleichtert fest: „Dass wir das so souverän lösen, hatten wir nicht erwartet.“.