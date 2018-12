später lesen Handball DHB-Coach Prokop: Torwart Wolff als Nummer eins zur WM FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Twittern







Torwart Andreas Wolff vom deutschen Rekordmeister THW Kiel geht als Nummer eins der deutschen Handball-Nationalmannschaft in die Heim-WM. „Das brauche ich nicht verheimlichen. Es muss schon eine Rollenverteilung im Team da sein“, sagte Bundestrainer Christian Prokop in einem am Sonntag ausgestrahlten ZDF-Interview. dpa