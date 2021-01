WM-Absagen : DHB-Coach Gislason über Wolff-Kritik: Stört die Vorbereitung

Neuss Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat mit Unverständnis auf die Kritik von Nationaltorwart Andreas Wolff an den WM-Absagen einiger Teamkollegen reagiert.

Wolff hatte in einem am Donnerstag veröffentlichten Podcast den freiwilligen Verzicht des Kieler Trios Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft vom 13. bis 31. Januar in Ägypten scharf kritisiert. Er sehe das „sehr, sehr kritisch“, sagte der 29-Jährige.