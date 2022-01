Handball : DHB-Chef dämpft EM-Erwartungen an deutsche Handballer

DHB-Chef dämpft EM-Erwartungen an deutsche Handballer

Großwallstadt Die Bosse des Deutschen Handballbundes (DHB) bemühen sich kurz vor dem Start der Europameisterschaft weiter um eine geringe Erwartungshaltung an die Nationalmannschaft.

Die Platzierung bei dem Turnier in der Slowakei und Ungarn (13. bis 30. Januar) sei „in dem Fall nicht so wichtig“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann in einem Deutschlandfunk-Interview. „Wichtig ist, dass die Mannschaft sich nach dem Umbruch aufeinander einstellt, sich einspielt.“ Sicherlich müsse die Erwartung sein, die Vorrunde zu überstehen, ergänzte der 62-Jährige. „Und dann mal sehen, wie weit wir kommen.“