Terminhatz vor WM : DHB-Boss plädiert für Absage der EM-Qualifikation im Januar

Kolding DHB-Chef Andreas Michelmann hat einen dringlichen Appell an die Europäische Handball-Föderation gerichtet, die Anfang Januar unmittelbar vor der Männer-Weltmeisterschaft geplanten EM-Qualifikationsspiele wegen der Corona-Krise abzusagen.

„Ich würde mir wünschen, dass die EHF konsequent darüber nachdenkt, ob zu diesen Zeiten eine EM-Qualifikation unbedingt erforderlich ist oder ob es mit Blick auf eine WM nicht Wert wäre zu sagen, okay, wir verzichten auf die EM-Qualifikationsspiele im Interesse der Sicherheit für die Spieler“, sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes am Rande der Frauen-EM in Kolding.