Handball : DHB-Auswahl zum Abschluss der EM-Qualifikation in Stuttgart

Trainer Alfred Gislason trifft mit der DHB-Auswahl zum Abschluss der EM-Qualifikation in Stuttgart auf Estland. Foto: Marius Becker/dpa

Stuttgart Die deutschen Handballer werden ihr abschließendes Spiel in der EM-Qualifikation in Stuttgart bestreiten. Dort trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am 2. Mai auf Estland.

Nach vier Siegen aus den ersten vier Partien gegen Bosnien-Herzegowina (25:21), Estland (35:23) und Österreich (36:27 und 34:20) hat die DHB-Auswahl ihr Ticket für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei bereits sicher.