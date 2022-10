Handball : DHB-Auswahl mit einigen Baustellen - Abwehr bereitet Sorgen

Mannheim Bei der Niederlage der deutschen Handballer gegen Schweden ragt Kapitän Golla heraus. Die Freude über die eigene Leistung wird durch das Ergebnis geschmälert. Gegen Spanien soll es besser laufen.

„Zwölf Tore in einem Länderspiel gab es für einen Kreisläufer noch nicht. Wir Kreisläufer sind froh, wenn wir den ein oder anderen Ball kriegen. Dieses Mal waren es ein paar mehr und da bin ich natürlich froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, sagte Golla nach dem 33:37 der deutschen Handballer gegen Europameister Schweden zum Start in die WM-Vorbereitung.

Doch der Frust über das Ergebnis und den fehlerhaften Auftritt im letzten Heim-Länderspiel des Jahres in Mannheim überwog. „Als Sportler geht man nach einer Niederlage seltenst mit einem guten Gefühl aus dem Spiel. Wir müssen lernen, mit schlechten Situationen umzugehen und trotzdem an unsere Stärken und das System zu glauben“, sagte der 24-Jährige vom Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt.

Gislason: „Haben eine Baustelle im Innenblock“

Schon an diesem Samstag (20.15 Uhr) bietet sich Golla & Co. die Chance, es besser zu machen. Dann trifft die DHB-Auswahl in Jaén auf den EM-Zweiten Spanien. „Da wollen wir unsere Linie besser halten und uns besser präsentieren“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason.