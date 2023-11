Handball-Europameisterschaft DHB: 58 Prozent aller Tickets für Handball-EM verkauft

Die größte Nachfrage gibt es für die Auftritte der DHB-Auswahl, die das Eröffnungsspiel in Düsseldorf vor mehr als 50.000 Fans und die weiteren Turnierspiele in Berlin und Köln absolvieren wird. In Mannheim, München und Hamburg, wo die deutsche Mannschaft während der Endrunde nicht spielen wird, muss dagegen laut Schober noch die Werbetrommel gerührt werden. Insgesamt seien aber schon knapp sechs Prozent mehr Tickets verkauft worden als zum gleichen Zeitpunkt vor der Heim-WM 2019.